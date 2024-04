A Komplex Tanulmányi Verseny az egyetlen olyan tantárgyi verseny, amit sajátos nevelési igényű gyermekek számára rendeznek meg. A vármegyei fordulót csütörtökön tartották a Szegedi Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskolában. Összesen öt, 6-7. osztályosokból álló csapat mérte itt össze tudását, a szegedi Bárczi iskola csapata mellett volt szentesi, hódmezővásárhelyi, makói és csongrádi is.

Fotó: Török János

– Az idei verseny témáját Mátyás király köré szerveztük. Minden tantárgyból az ő korához kapcsolódó feladatokkal találkoznak a gyerekek és a dekoráció is ebbe a világba repít vissza a versenyzőket – mondta el Mucsiné Erdei Mónika igazgató. A díszlet minden elemét a Bárczi iskola tanárai készítették: az ablakokra színes üvegfestés és elegáns drapériák kerültek, készítettek papírból gyertyacsillárt, korhű zászlókat, sőt, egy komplett lakomaasztalt is malacsülttel, illetve palackozott borokat is – málnaszörppel megtöltve. A próbababákon lévő korhű ruhákat a színháztól kapták kölcsön. Ilyen környezetben várták minden tanteremben a csapatokat, amelynek tagjai irodalom, természettudomány, történelem és technika témakörökben kaptak feladatokat. Az elméleti tudáson túl pedig a kézügyességre is szükség volt, mert saslik pálcából íjat is kellett készíteniük.

Fotó: Török János

– Nagyon sokat tanultunk erre a versenyre – mondta el a szegedi csapat képviseletében Gergő. Arra a kérdésre, miért vállalták ezt a sok plusz munkát, mosolyogva azt válaszolta: mert nyeri lehet.

– Meg okosabbak leszünk – tette hozzá Fruzsi.

A legjobb csapat az országos döntőben képviselhet majd vármegyénket az Oktatási Hivatal által szervezett versenyen.