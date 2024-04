Számomra Újváros gyermekkorom legkedvesebb helyszíne, a nagyszüleimmel töltött csodálatos emlékek miatt. Ma is itt élek az ő egykori házukban, vigyázva életük munkájára. Most arra vállalkozom, hogy elindulok képviselőjelöltként ebben a körzetben. Szeretném építeni és segíteni Újvárost, illetve választókerületem többi részét is!