Ez az intézmény enyhíteni fogja a bölcsődei ellátás kapacitáshiányát a városban

– mondta kedden délután Farkas Éva Erzsébet polgármester, miután a kivitelező Silye és Fiai Kft. ügyvezetőjével, Silye Zoltánnal és Biró István parókussal együtt a helyszínt bejárva megnézték, miként halad a görögkatolikus egyház makói bölcsődéjének építése. A városvezető hangsúlyozta: Makón évente 200-220 gyerek születik, és egyre nagyobb az igény a szülők részéről, hogy már a kicsik 3. éve előtt visszatérhessenek a munka világába. Jelenleg négy bölcsőde működik Makón összesen 164 férőhellyel.

Az építkezés a múlt év októberében, bontással, 2875 négyzetméteren kezdődött, a beruházásra a helyi parókia 360 milliós, részben uniós, részben hazai vissza nem térítendő támogatást nyert. A kivitelező a munka több mint 70 százalékát már elvégezte, így várhatóan nem lesz akadálya annak, hogy szeptemberben megnyíljon az új intézmény. Ez két csoportszobás és 24 férőhelyes lesz, 6-7 dolgozót foglalkoztat majd. A helyeket természetesen még nem hirdették meg, de máris óriási az érdeklődés.

Az épületről megtudtuk, hasznos alapterülete 280 négyzetméter, amelyből 40 négyzetméter terasz. Környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazásával épül, és megújuló energiaforrások, többek között napelemes rendszer és földhő használatával üzemeltetik majd – kis híján akár passzív minősítést is kaphatna energetikai szempontból. Az épületen kívüli terület is megújul, lesz játszótér és sok zöld felület. Az is kiderült, hogy az építkezésen 24 ember dolgozik. A kivitelező, amely a honvédi közösségi házat is felépítette, hangsúlyozta, a 16 saját munkás és az alvállalkozók is makóiak.