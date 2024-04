Meglesz ennek a böjtje! Ezt mondogatta mindig megboldogult nagyapám, amikor valami hülyeséget csináltam. Biztosan most is ezt mondta volna, amikor pár nappal ezelőtt sorra dőltek meg a melegrekordok, és 30 fok körüli hőmérsékleteket mértünk.

Elég ideges is vagyok emiatt. Ugyanis előkerültek a rövidnadrágok, a lányok felvették a miniszoknyákat, a fagyizók előtt pedig sorok álltak, és a kocsmákban is feljebb tekerték a sörhűtőket.

Most meg mi van?

Itt ülök a szerkesztőségben rövidnadrágban. Amikor elindultam otthonról, még nem volt nagy vész, de délután három órára Szegedre is ideért a hidegfront, úgyhogy már csak 14 fok volt. Amivel nem is lenne bajom, csak a szél ne fújna hozzá.

Gondoltam, megnézem a Hungaromet honlapját, hátha azt írják, hogy pár óra múlva megint jó idő lesz, de kár volt.

A meteorológusok szerint több helyen várható időszakos eső, záporeső, kiadósabb mennyiség. Az összefüggő felhőzet éjszaka északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni, így holnap hazánk nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre már kisüt a nap, de a délkeleti, keleti országrészben továbbra is felhős marad az idő. Szerda délutántól elsősorban a Salgótarján–Szeged vonal szélesebb sávjában, valamint a nyugati határszélen alakulhatnak ki záporok, jégdara záporok, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A hegyekben hózápor is lehet. Még jó, hogy itt nincsenek hegyek!

De én nem adom fel, ha csak nem eszkimógyerekek potyognak az égből, nem veszem vissza a hosszúnadrágot! Szembeszállok az időjárással, ha tetszik neki, ha nem. De mondjuk főleg azért, mert mindenki engem cinkelne, ha április közepén hosszúnadrágban látna. Csak a szél ne fújna!