Több mint húszezer gondosóra van már Csongrád-Csanádban

Továbbra is népszerű a kormány gondosóra programja, amit az is mutat, hogy már Csongrád-Csanád vármegyében is jóval húszezer feletti eszközt osztottak ki az időseknek. Szerkesztőségünk munkatársainak több rokona is kért és kapott gondosórát, és a tapasztalatok általában kedvezőek az életmentő eszközzel kapcsolatban.

Suki Zoltán Suki Zoltán

Életeket mentett meg a jelzőkészülék. Fotó: Lang Róbert/ MW

Friss hír, hogy a Gondosóra program még hatékonyabbá tétele érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Mentőszolgálat, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. A megállapodás lényege, hogy a gondosóra diszpécserközpontjától a mentésirányítás minél pontosabb információkat kapjon. Még mielőtt ezt bejelentették volna, megtudtuk, hogy Csongrád-Csanád vármegyében már több mint 21 ezer idős ember kért és kapott az életmentő eszközből. Így szerkesztőségünk munkatársainak több rokona is. Nem reprezentatív felmérésünkből az derült ki, hogy az általunk ismert emberek elégedettek a szerkezettel, és nagyobb biztonságban érzik magukat, amióta megkapták. Sajnos már nem egyszer használni is kellett azokat, de egy eset kivételével azonnal sikerült segítséget kérni az órán keresztül. Egy kollégánk nagyszülője viszont sajnos elájult, így ő nem tudta megnyomni a gombot, de szerencsére idejében rátaláltak a rokonok, és ők is az óra segítségével értesítették a mentőszolgálatot. De vissza a fentebb említett megállapodásra: a bejelentésen Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt, hogy a gondosóra életeket ment, a mentőszolgálat missziója pedig ugyanez. A két szervezet eddig is egymást segítve dolgozott, most az együttműködés hivatalossá válik és új szakaszba lép, még gyorsabban megérkezhet a segítség egy gombnyomással. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója pedig arról beszélt, a mentők tavaly 1,3 millió embernek nyújtott segítséget, közülük kétszázezren voltak nagyon súlyos állapotban. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a technológiát a legjobban felhasználjuk az ő érdekükben, így evidens volt a Gondosóra programhoz való csatlakozás – fogalmazott. Az ingyenes programba már több mint hatszázezer 65 év feletti ember regisztrált, a gondosóra eddig nagyságrendileg tízezer életet mentett meg. A kontaktszemélyeket, hozzátartozókat több mint 16 ezer alkalommal értesítették, a diszpécserközpont munkatársai csaknem 15 ezer órán keresztül beszéltek az ügyfelekkel. Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, Magyarország legnépszerűbb jelzőkészülékes szolgáltatása a Gondosóra program, amelyben több mint 130 diszpécser fogadja a hívásokat. Az ő tudásuk, szakszerűségük biztonságot ad a felhasználóknak. A Gondosóra programhoz ingyen csatlakozhat minden 65 év feletti magyar állampolgárság. A programhoz egy 24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett diszpécserek nyújtanak segítséget a felmerülő problémák megoldásában. Vagyis az idősek éjjel-nappal kérhetnek segítséget egy gombnyomással.

