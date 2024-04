Az 50 000 lépés a Holdon teljesítménytúrát még a Bethlen-gimnázium egykori diákjai, az iskola túramozgalma és lelkes természetjárók alapították. Az időközben elfeledett, ám egykor népszerű hagyományt indította útjára a vásárhelyi Hód-Mentor Sportegyesület néhány éve, és április 27-én, szombaton újra várják a természetjárókat, sportolókat egy ízig-vérig dél-alföldi teljesítménytúrára a körtöltésen.

Mint azt Petróczki Ádám, a vásárhelyi sportszervezet elnöke lapunknak elmondta, a pozitív visszajelzések miatt nem volt kérdés, hogy megtartják-e ezt a szervezők szívének is kedves eseményt. Sőt, idén újdonsággal is készülnek. A túrázók a szokásos 6,4 kilométeres Kása-túra és a 29,7 km hosszú Hold-túra mellett már a 17,7 kilométeres Félhold-túrát is választhatják, amely a Rárósi útról indulva csatlakozik be a Hold-túra útvonalába. A Kása-túra gyalog és futva, a Félhold- és Hold-túra pedig gyalog, futva és kerékpárral is teljesíthető. A Hód-Mentor SE vezetője a korábbi években megszokott részvételre számít. A rövidebb távot főként családok teljesítik, a leghosszabbat már inkább terepfutók, kerékpárosok választják.

A kőfal belvárosi szakasza, a körtöltéshez hasonlóan a város különleges adottsága. Úgy vélem, részben ez az 50 000 lépés a Holdon teljesítménytúra vonzereje. Ráadásul alföldi viszonylatban is különlegesen szép tájon halad végig

– hangsúlyozta Petróczki Ádám. A túra jelöletlen úton halad, a szervezők a tájékozódást térképekkel segítik, illetve ellenőrző és frissítő pontokat állítanak majd fel.

Április 22-én, hétfőn zárul a kedvezményes online előnevezés, korlátozottan a túra napján, a helyszínen is lehet még regisztrálni. Az útvonal térképpel, letölthető GPS trackekkel elérhető a sportszervezett weboldalán.