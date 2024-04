Hivatalos közösségi oldalán jelentette be Kőrösi Tibor, hogy ő is indul a polgármesteri székért a júniusi önkormányzati választáson. A jelenleg a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolát igazgatói posztját betöltő jelölt 2010 és 2014 között már vezette polgármesterként Csongrádot, akkor a Fidesz színeiben győzött, most viszont függetlenként indul.

Kőrösi Tibor 1990-ben a csongrádi Batsányi János Gimnáziumban történelem-földrajz szakos tanárként kezdett dolgozni, 2000-ben jogász végzettséget szerzett. Évekig a csongrádi középiskolák igazgatója volt, jelenleg a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola igazgatójaként végzi feladatait.

– Csongrád elmúlt évtizede sokunk számára bebizonyította, hogy nagy és igazi változásokra van szükség, az önös érdekek félreállítására. Vissza kell térnünk a fejlődés útjára magunk és gyermekeink, a város jövője érdekében – közölte Kőrösi Tibor közösségi oldalán.