Moravszki Gábor polgármesterjelölt nem ígér többet, mint amennyit vállalni tud: a pitvarosiakkal közösen, békében fejleszteni a falut – posztolta közösségi oldalán Lázár János pitvarosi látogatása után. Az építési és közlekedési miniszter, a térség országgyűlési képviselője azt mondta a pedagógusnak, hogy a személyesség a legfontosabb egy ekkora méretű településen, és ha megválasztják, akkor is személyesen a rendelkezésükre kell álljon. – Ha nyakkendős ember leszel, azt nem fogják szeretni a falusak

– jegyezte meg Lázár János.

Nemrég Moravszki Gábor egy videóban is bemutatta választási programját, amely kilenc pontot tartalmaz, és abban is különlegesnek számít, hogy a pitvarosiakkal folytatott beszélgetések alapján állt össze. Tervei között szerepel a Petőfi tér komplex közösségi térré alakítása, az elöregedett foci- és kosárlabdapályák felújításra, egy korszerű játszótér és pihenőpark létesítése közvilágítással. A nagy átmenő forgalom és a határ közelsége miatt térfigyelő kamerarendszer kiépítését is szorgalmazza a jelölt. A régi védőnői épületet civilek házává alakítaná, így a nyugdíjasklubnak, a helyi civileknek és a kisebb családi rendezvényeknek is lenne megfelelő helyük. Moravszki Gábor szerint elengedhetetlen a Makói járásban található község fejlődését szolgáló pályázatok folyamatos keresése. Szükségesnek tartja, hogy folytatódjanak az út- és járdafelújítások, méghozzá a falu középső szakaszain is. A közösségépítő rendezvények szervezése, esetleges újragondolása is tervei között szerepel, akárcsak testvértelepülésekkel való szorosabb kapcsolattartás. A rendezett falukép kialakítása is fontos szerinte, amelyhez több kuka kihelyezésére van szükség, továbbá a lakatlan porták utcafrontjának gondozására és a temető rendben tartására. Választási programjában szerepel még a falu lakóinak folyamatos tájékoztatása is.

Lázár János Facebook-oldala

A Fidesz-KDNP helyi csapatát Moravszki Gábor polgármesterjelölt mellett az alábbi képviselőjelöltek alkotják: Csicsely Tamás, Szabó László, Sódar-Unk Katalin, Tóth Hajnalka, Kerekes László és Kulcsár Tünde.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Ahogy korábban beszámoltunk róla, belefáradt a kritikákba, az állandó küzdelmekbe Radó Tibor, Pitvaros polgármestere, ezért nem indul a júniusi helyhatósági választáson. Úgyhogy izgalmakkal teli lesz június 9-e a község életében, a településnek új vezetője lesz. Radó Egyébként 2010-ben lett Pitvaros polgármestere, most négyen keresik a választók bizalmát, hogy a községet vezethessék a következő ciklusban.