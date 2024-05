A matematika érettségivel folytatódtak kedden a végzős középiskolások kötelező vizsgái. Bár a hétfői magyar a szaktanárok szerint nem számított nehéznek, azért akadtak benne fogós kérdések. A diákok egy része pedig kifejezetten kellemetlennek élte meg és csalódottan jött ki a vizsgáról. Ez pedig élénken élt még bennük a keddi dolgozat előtt is. Legalábbis ezt tapasztaltuk a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumnál, ahol fél órával az érettségi kezdete előtt még a kapunál beszélgettek többen.

A tegnapi nap után kevés a reményünk. Az nagyon nem volt diákbarát

– mondta Gyurkó-Batyi Viktória.

Nagy csalódás volt az a vizsga. A következő pedig majd nyilván akkor ér bennünket, amikor kiderül, hány pontos lett

– tette hozzá Márton Balázs. Ő egyébként a matematika feladatsortól nem tartott, de voltak olyanok, akik előző napi rossz tapasztalataik miatt az addigiaknál is jobban stresszeltek.

Idegesebb vagyok, mint tegnap

– vallotta be Verebes Dorina.

Pontban 9 órakor aztán mindenki elkezdte megírni a dolgozatát – előbb a 45 perces első részt, majd a 135 perces másodikat. Kiderült, ettől a feladatsortól most kár volt rettegni: szaktanárok és diákok szerint is megoldható volt a középszintű érettségi. Az első részben halmazok, számtani sorozat és százalékszámítás is szerepelt. Az egyik feladat már az új NAT szerinti követelmények alapján bevont új tananyagot, a grafikus manipulációt is számonkérte. A második részben, amelyben öt feladatot kellett a hatból megoldani, egyenletek, sodrófadiagram, gráfok és valószínűségszámítás szerepelt. Nem volt feladat viszont a pénzügyi ismeretek témaköréből, amire a diákok nagyon készültek – ez szintén új témakör lett volna az idei feladatsorban.