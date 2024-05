Saját bevallása szerint tavalyi levendulás süteménye gyermekbetegségeiből tanulva alkotta meg cukrásztanulójával közösen új glutén- és cukormentes tortáját a hódmezővásárhelyi Benczur Sándor mestercukrász. A mandulás piskóta alapon különféle tejfölös és gyümölcsös rétegek sorjáznak. Eperke színeivel és ízével a nyári napsütést idézi, míg a tetejét borító curmble, vagyis kekszes morzsa a hűvösebb hónapok hangulatára is reflektál. Az Ország Cukormentes Tortája versenyén már a hat döntős közé választott tortát kívül-belül Horváth Zsófival együtt találták ki.

– Kettőnk munkája azért is eredményes, mert míg én teljes alkotói vágyammal mindig a tökéletesen harmonikus ízre koncentrálok, Zsófi szépérzékével megtalálja annak is a módját, hogy a sütemény külleme ugyancsak összhangban legyen tartalmával. Így kerek az összjáték Eperke esetében is – nyilatkozta lapunknak Benczur Sándor, aki egyébként küldetésként gondol a mentes süteményekre. Mint mondta, a törődés szakmája lényeges alkotóeleme, márpedig a diétázóknak is jár a minőség, egy jól sikerült, ízletes sütemény élménye.

Bár túl vannak a előzsűrizésen, mégis a következő pár hétben vár rájuk a legnehezebb, kísérletező munka. A speciális torták sajátos és szigorú követelmények szerint készülnek: tehát miközben javaslatra némileg csökkenteni kell Eperke tápértékét, a néhány százalékkal kevesebb zsírtartalom nem befolyásolhatja egyéb jellemzőit. Például a krém külön megdicsért állagát. Így tehát sütnek és kóstolnak, sütnek és kóstolnak, hogy a júniusi döntőn a legjobb recepttel álljanak a zsűri előtt.