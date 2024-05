Ember tervez, majd jön egy banális műszaki hiba és dugába dőlnek tettei. Eldobott magyar és külföldi okmányok, sok-sok rendszámtábla, valamint – ahogy a rendőri szakzsargonban mondják –, egy maroklőfegyvernek látszó tárgy került napvilágra. A Vértó azután „szólalt meg”, hogy egy műszaki hiba miatt kezdett elfolyni a vize. A néma élővilág, akár a rendőrséggel vádalkut kötő, bűnbánó pentito, egyszer csak beszélni kezdett, és ország-világ elé tárta rejtett titkait.

Egy hete vették észre a környékbeliek, hogy a tó szintje apad, egyre gyorsabban apad. Szerkesztőségünket is riadóztatták emiatt. Mint kiderült, a zsilip-tolózár meghibásodása miatt csökkent folyamatosan a vízszint. A tavat üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt. azonnal lépett, előbb halmentésbe kezdett, majd a a zsilip javításába.

A Vértó egyre gyorsabban apad.

Fotó: DM

A mederből azonban a civilizáció hulladéka is előkerült. A lakótelep gyöngyszemét, a horgásztóként is működő záportározót, egyesek ingyenes szemétlerakónak tekintik. Egy olyan biztos trezornak, ami örökre elrejti azokat a tárgyakat is, amelyek lebuktatnánk gazdáikat. Legyenek azok embercsempészek, vagy más nyomorának vámszedői. Reméljük, nem ők győznek. A tó élővilágát már nem „táplálják tovább" rájuk nézve terhelő bizonyítékokkal.