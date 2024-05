Úgy tűnik, egyre több bolthálózat tartja indokoltnak, hogy magánparkolóiból kitiltsa a környékbeli lakókat. Szegeden 2021-ben kezdődött a harc: elsőként a Makkosházi körúti Lidl parkolóban vezették be, hogy aki másfél óránál több időre hagyja ott járművét, annak minden megkezdett óráért 1500 forintot kell fizetnie. Ezt követően a szomszédos Aldi is hasonló lépésre szánta el magát, majd tavaly a terület harmadik szereplője, a Penny is kihelyezte a fizető parkoló táblát, így a makkosházi bevásárlóközpont teljes területe fizetőssé vált azok számára, akik hosszasan ott akarnak parkolni. Legutóbb, márciusban pedig a tarjáni Penny parkoló lett fizetős, ahol maximum egy órát lehet várakozni. Két órára 2500, ennél hosszabb időre óránként 5 ezer forint az ára az itt hagyott autóknak.

A jelenség eddig tehát a panel lakótelepeket érintette, a fizetős parkolás bevezetése azonban most új szintre került, ugyanis immár egy újszegedi bolt is meglépte ezt, ráadásul a legdurvább feltételekkel. A Temesvári körúti Coop parkolójában május elsejétől már csak egy órán keresztül lehet ingyenesen parkolni. A következő egy óra 2500 forint, a 2 órát meghaladó parkolás 5 ezer forint, az éjszakára otthagyott autókért pedig ezen felül további 5 ezer forintot számláznak ki.

Május elsejétől már a Temesvári körúti Coopban is fizetni kell a parkolásért. Fotó: DM

A Coop Szeged Zrt. egyébként már korábban is táblákkal jelezte, hogy a terület a vásárlók számára van fenntartva, ezek szerint azonban ez nem volt elegendő a város legmagasabb, 17 emeletes lakóházának szomszédságában, ahol egyébként a környéken alig van parkolási lehetőség. Csütörtökön már parkolóőr járőrözött a területen.

Az egyik lakó elmondása szerint a rendszer meglehetősen furcsán működik. Mivel nincs mindig parkolóőr a területen, ha valaki fizetni szeretne nem biztos, hogy tud. Az üzletben szintén nem lehet rendezni a parkolás díját, csak visszatérően jönnek az ellenőrök a bolt megbízásából és teszik az autóra büntetést a kamerás megfigyelés alapján. Az első napon már többen kaptak emiatt „szeretetcsomagot”, vagyis itt valóban komolyan veszik a most bevezetett intézkedést.