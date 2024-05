Egy a holnap technológiáját jelentő, amerikai berendezésekkel ellátott traktor is dolgozik mostantól a Galamb József Mezőgazdasági Technikum külterületi mintagazdaságának földjein. Mint korábban megírtuk, ez 200 hektáros. Kéthetes ciklusban 40-50 diák mindig itt van van kint 3-4 felügyelő tanár irányítása mellett, illetve a technikai dolgozók közreműködésével. A tanulók kapnak feladatokat a gyümölcsösben, a szőlészetben, az üvegházban és a gépműhelyben is. A termőföldeken többek között a szántást, a boronálást, az őszi és a tavaszi vetést gyakorolják. A cél az, hogy a lehető legkorszerűbb módszereket, a legmodernebb eszközök használatát sajátítsák el.

Fotó: Szabó Imre

Az iskolában a közelmúltban egy chicagói központú mezőgazdasági cég bemutatótermet és nyolc országra kiterjedő logisztikai központot rendezett be. Ez – a diákok oktatásán túl – mindenki számára nyitott. Ennek kedvéért nagyon sok érdeklődő jött már a Galambba, a magyarok mellett a környező országokból is voltak kisebb-nagyobb csoportok – tudtuk meg az igazgatótól, Horváth Zoltántól.

Fotó: Szabó Imre

A társaság elsősorban közvetlenül kutatásokon alapuló precíziós vetési technológiákkal foglalkozik, és a bemutatóterem fenntartásán túl most kísérleteket folytat a tangazdaság termőföldjein. Itt használják a legmodernebb technológiákkal felszerelt, például a vetésmélységet munka közben figyelő és változtatni képes traktort is. Rab Attila, az oktatási intézmény amerikai partnerének szakembere azt mondta, a folyamat célja kettős. Egyrészt új agrármódszereket fejlesztethetnek így, ugyanis folyamatosan nyomon követik majd a termés fejlődését, a termésátlagokat. Másrészt pedig a Galamb diákjainak az oktatásából is kiveszik a részüket, hiszen a kísérleti parcellákban ők is dolgoznak velük együtt.

Fotó: Szabó Imre