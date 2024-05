A jelenlegi vásárhelyi polgármester elképzelhető, hogy újabb perekre számíthat a videója miatt.

Szijjártó Pétert gazembernek, csirkefogónak nevezte

A múlt héten kedden Hódmezővásárhelyre látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Grezsa Istvánnál, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjénél tett látogatást.

Márki-Zay Péter a pünkösdi videójában azt mondta, "ez a Grezsát támogató Szijjártó az egyik legnagyobb gazember, csirkefogó a kormányban", "a nemzet pénzének az egyik legnagyobb szivattyúja, eltulajdonítója és pazarlója". Majd a külügyminiszter mocskolása után úgy fogalmazott, "ez a gerinctelen, hazudozó csirkefogó támogatja itt Hódmezővásárhelyen Grezsa Istvánt, azt a Grezsát, aki Ukrajnában már kudarcot vallott, akit évek óta nem láttunk Vásárhelyen és semmilyen ígéretét nem tartotta be" – kérte számon Grezsa Istvánon az öt évvel ezelőtti polgármesterjelölti programját, amelyet logikus módon azért nem valósított meg, mert akkor nem ő lett a polgármester.

Márki-Zay Péter szerint a hülyék is tudják...

Márki-Zay Péter szerint a hülyék is tudják, hogy a Fidesz migránspárti és migránsbetelepítő, és ő megvédi Vásárhelyt a pedofiloktól, az akkumulátor gyáraktól, az adóemelésektől, Grezsa Istvántól és Lázár Jánostól. Azt is mondta, hogy az országban közismert, hogy hány fideszes politikus kokainozik. A jelenlegi polgármester szánalmas csapatnak nevezte a vásárhelyi fideszes jelölteket, azzal vádolta meg őket, hogy közöttük embercsempész, a pénzei eredetét megmagyarázni nem tudó személy, több könnyen zsarolható tanár, leszbikus fasiszta és nőverő is van.

A mantra: ellenzékinek hazudják magukat és árulók

Márki-Zay Péter nem kímélte a másik két ellene induló polgármesterjelöltet és csapatát sem. Kovács Pálról azt állította, hogy 3 Lázár-állásból élő fideszes jelölt, Lázár Jánost mindenben kiszolgálta és a korrupció ellen soha nem tiltakozott. "Még akkor is fideszes jelölt, ha egy DK-sságát sem vállaló DK-s, egy még mindig MSZP-s és egy még mindig jobbikos irányítja a háttérből, és több fideszes is van ebben a csapatban". Kijelentette, hogy Kovács Pál és a Mi Hazánkos Balog Norbert és csapataik, akik ellenük indulnak, ellenzékinek hazudják magukat árulók és Lázár Jánost szolgálják. A Kőfal Egyesület elnökéről, Krupiczer Ferencről azt híresztelte, amíg őt támogatta, addig nem volt eléggé korrekt, mondván "nem a mi általunk elvárt erkölcsiséggel állt több kérdéshez", szerinte a szavahihetősége sem teljesen hibátlan. Dombi-Kiss Lászlóval kapcsolatban azt mondta, hogy nem ő rúgatta ki, majd arról beszélt, hogy Dombi-Kiss László folyamatosan hazudozott róla és ellene kommentelt a közösségi médiában. A jelenlegi polgármester azt állította az ő csapatával szemben induló kőfalas jelöltről, hogy "nem túl hatékonyan látta el a munkakörét".