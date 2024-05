Minden olyan közösségi tér fontos, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek és felnőttek méltó körülmények között találkozhassanak

– jelentette ki a teljesen megújult újszentiváni játszótér átadásán szerdán Simicskó István.

A KDNP parlamenti frakcióvezetője elmondta azt is, hogy a 2100 lakosú Újszentiván azon települések közé tartozik, amelyek lélekszáma bővül, mivel sokan költöznek ki Szegedről. Szerinte ez azt mutatja, a falu élhető, vonzó, a községet polgármesterként irányító Bodó Imre pedig sokat tett az itt lakók életminőségének javításáért.

Simicskó István hozzátette: Bodó Imre személyében – aki nyolc éven át képviselőtársa volt az országgyűlésben – kiváló, tisztességes embert ismert meg.

Azt pedig már Mihálffy Béla országgyűlési képviselő mondta, hogy az európai uniós és önkormányzati választásokat megelőző – nem ritkán a gyűlölködéstől sem mentes – kampány idején nem könnyű a nap mint nap a településükért tenni akarok dolga.

Amikor ez a csatazaj elmúlik, tucatjával készülnek el azok a fejlesztések, amelyek az itt élők érdekeit szolgálják. Én bízom abban, hogy az újszentivániak bölcsen döntenek, és a település fejlődése folytatódhat tovább

– fogalmazott a képviselő.

Bodó Imre, a település polgármestere pedig arról beszélt, hogy a Petőfi utcai játszóteret 125 millió forint uniós támogatásból építették teljesen újjá. A korábbi, elavult, az előírásoknak sem megfelelő játszótéren nem voltak a háromévesnél fiatalabbak számára játékok. Most több a játék, a kicsik mellett a játszótér más korosztálynak – az újonnan kialakított drótkötélpálya révén – a tizenéveseknek is kikapcsolódást kínál. A játszótéren egy olyan játék is van, amin a mozgásukban korlátozott és ép gyermekek együtt játszhatnak.