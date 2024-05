– Elődeink éppen 305 évvel ezelőtt harcolták ki, hogy Szeged visszakaphassa függetlenségét, visszanyerhesse szabad városi rangját – mondta pénteken Botka László polgármester, a Szeged napján tartott díszközgyűlésen, a városháza előtt.

A politikus beszélt arról is, hogy ilyenkor rendezik meg a Széchenyi téren az ország legnagyobb borfesztiválját, és most tartják a hídi vásárt is.

– Szeged napján városunk legfőbb értékeire emlékeztetnek bennünket. A szabadságra, amely nélkül nincsen sikeres, fejlődő város. A szolidaritásra, amely közösségünk alappillére, és amely évszázadok óta segít bennünket átvészelni a nehéz időszakokat, és az egyenlőségre, mert valljuk, hogy számunkra minden szegedi egyaránt fontos, politikai és világnézeti hovatartozástól függetlenül – fogalmazott Botka László.

A polgármester szerint Szeged fejlődése a város összefogásának köszönhetően töretlen maradt.

Fotó: Karnok Csaba

Megemlítette, hogy az ELI Lézeres kutatóközpont köré tervezett és épített tudományos park folyamatosan fejlődik és bővül.

– Minket választott a világ vezető elektromosautó-gyártója, és négyszáz új munkahelyet teremt a német ipar egyik legjelentősebb szereplője, a Rheinmetall – büszkélkedett a kormányzati beruházásokkal a polgármester, aki hozzátette: Szeged fenntartható fejlődése a modern tudásra, a korszerű technológiákra épül. Ez teszi lehetővé azt, hogy valódi védelmet nyújtsunk a szegedi családoknak a válságok alatt.

Botka László beszéde után átadta a díszpolgári címet Gál Bélának, a Radnóti-gimnázium nyugdíjas igazgatójának. Pro Urbe-díjat Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapító-tulajdonosa és ifj. Duda Ernő, a Solvo Biotechnológiai Zrt. alapítója, vezérigazgatója kapott. Szegedért emlékéremmel pedig Echéry-Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatójának, Huszta Imre, trolibusz-garázsmesternek, trolibuszvezetőnek, és Sütő Máté fotósnak a munkáját ismerték el.