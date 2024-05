Csütörtökön a Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Technikum végzőseinek búcsúztatásával megkezdődtek Szegeden a középiskolai ballagások. Az újszegedi iskolában hagyomány, hogy nem öltönyben és gyalogosan, hanem kényelmes utcai viseletben, és két- vagy négykeréken ballagnak az utolsó éves diákok. Hozhatják ugyanis a család vagy a saját autóját, motorját és ezekkel a járművekkel, rendőri kísérettel járják végig konvojban a várost.

Idén nagyjából kétszáz végzőst búcsúztatott a technikum, a ballagásra pedig nem csak a nappali tagozatosok, hanem az esti felnőtt képzésen részt vevők is meghívást kaptak. Félszáz autó és mintegy 20 motor sorakozott fel az iskola udvarán délelőtt fél 10-re, köztük igazi ritkaságok is. A felvezető autó például egy 1949-es Plymouth volt, de láttunk Moszkvicsot és bogárhátút is a legújabb BMW-k és Mercedesek, illetve a családi, egyszerű kisautók mellett. A motorok között pedig két oldtimer vonult: egy 1941-es BMW R12-es és egy 1938-as DKW N2 350-es. – Esti tagozaton végeztem, de úgy intéztem, hogy itt lehessek ezekkel a ritkaságokon a ballagáson – mondta a tulajdonos, Bartucz Géza.