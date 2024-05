Gezsa István a 130 főt foglalkoztató cégnél, Hódmezővásárhely egyik legjelentősebb adófizetőjénél, az ATEV Zrt.-nél járt.

– Örömmel értesültünk az innovatív megoldásokról, amellyel akár a környező földek öntözését is meg lehet oldani. Bennünket, vásárhelyieket elsősorban az érdekel, hogy most már hosszú hónapok óta megszűnt az az átható szag, ami a fehérjetelep felől ékezett a városba – mondta Grezsa István. A helyi cégvezetővel való találkozás során azt is megtudta, hogy alapos felkészülés után, a világ egyik legkorszerűbb technológiáját tartalmazó szagelszívórendszert alkalmazták 2020-ban.

– Nyilvánvalóvá vált az is, hogy a számtalan csúsztatás és hazugság egyike az, hogy Márki-Zay Péternek bármi köze lett volna a bűz megszűnéséhez Hódmezővásárhelyen. Tégláról téglára kell lebontani a hazugság falát – emelte ki Grezsa István.

Márki-Zay Péter polgármester és támogatói állításaival ellentétben, nem a 4000 aláírás és a tüntetés miatt hajtotta végre a szagemisszós kibocsátás csökkentési nagyberuházást az ATEV Zrt. Ezt 2020-ban Kovács Lajos, az ATEV vezérigazgatója is cáfolta a lapunkban megjelent cikkben. Akkor kiemelte, a szagterhelés csökkentése érdekében sokat tettek, a pozitív hatást egymásra épülő beruházásokkal érték el. A vágóhídi melléktermékeket feldolgozó üzemcsarnokokat, technológiai gépsorokat zárttá tették, helyi elszívásokat alakítottak ki. A biofilterben 2020-ban 450 köbméter fenyőaprítékot cseréltek, ami 95 százalék feletti szagcsökkentést eredményezett.