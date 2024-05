Az ide születettek és az ide települtek helyben tartása fontos célom. Ennek egyik lehetősége szerintem például a BYD beruházás érkezése Szegedre

– mondta lappunknak Kasza Bence Erik, akit a Fidesz és a KDNP a szegedi 13. választókerületben indít képviselőjelöltnek. Az egyetemi hallgató beszélt arról is, hogy megszólítaná a fiatalokat, tovább építené a körzet közösségét, az emberi kapcsolatokat, de az állatvédelemmel is foglalkozna. Hozzátette azt is, hogy – mivel turisztikai szakirányon tanul – jobban kihasználná a mostaninál a város lehetőségeit, és több „csalogató” programot valósítana meg.

A körzetéről elmondta azt is, hogy ott a szokottnál rosszabbak az úttestek és járdák állapota.

Akikkel beszéltem, azok között voltak olyanok, akik több parkolóhelyet szeretnének, de ez a kérés nehezen megoldható, hiszen 30 százalékkal nőtt a gépkocsik száma a térségben. Ma már egy családnak nem csak egy autója van, arról nem is beszélve, hogy a körzetemben számos utca parkoló övezet lett, ahol eddig meg lehetett állni, oda fa cölöpök lettek kihelyezve. A házsorok közötti területen a parkolóhelyek felfestése lehet egy opció, hiszen úgy lehet nyerni egy két helyet. A körzetben lévő játszóterek elhanyagolt állapotban vannak ilyen például a „macskás” játszótér. Terveim között szerepel a játszóterek megújítása, megtisztítása, valamit pihenő padok kihelyezése

– jelentette ki Kasza Bence Erik.

A képviselőjelölt nem tartja hátránynak fiatal korát. Szerinte szinte kivétel nélkül mindenki örül, hogy végre vannak fiatalok is a jelöltek között.

Egy idős, a 13-s választókörzetben élő úr megkérdezte, hogy mit akarok ilyen fiatalként, hogyan oldok majd meg problémákat. Erre azt válaszoltam, hogy nem vagyok egyedül, hiszen mögöttem áll egy felkészült csapat

– tette hozzá.