A SZTE GTK Családi vállalkozás living lab meghívására szerdán Szegeden tartott előadást hallgatóknak és vállalkozóknak Fazekas Zsolt és Fazekas Bálint. Talán kevesen tudják, de az Euronics Műszaki Áruház az ő veszprémi családi vállalkozásukhoz tartozik. Fazekas Zsolt volt az, aki saját műszaki kereskedelmi vállalatával 2001-ben csatlakozott a nemzetközi beszerzési társuláshoz. A 29 országban, több mint 11 ezer üzlettel jelen lévő szervezet égisze alatt azóta ők használják kizárólagosan a márkanevet.

A ma már 64 üzletet működtető birodalom az elmúlt években generációváltáson ment át: azt mostanra Zsolt fia, Bálint működteti társtulajdonosként. A 8 évig tartó folyamat azonban nem volt zökkenőmentes: elsősorban erről meséltek a gazdaságtudományi kar épületében. Zsolt felidézte: Angliában tanuló fia már tanulmányai idején is kapott jó állásajánlatokat, így neki is gyorsan kellett lépnie, hogy megkérje, vegye át a családi vállalkozást. Ennek oka pedig az volt, hogy közel a 60-hoz úgy érezte, az ő sebessége már nem elég, hogy a fejlődés útján tartsa a céget.

Ha Bálinttal nem tudtam volna megegyezni, ma már más tulajdonolná a cégcsoportot

– árulta el.

Nem egy aranytrónusba ültem be, kihívás volt ez a feladat, amire azért mondtam igent, mert nem apukám alá kellett dolgoznom, hanem szabad kezet kaptam a döntéseimhez

– idézte fel Bálint. Ettől azonban még nem ment minden zökkenőmentesen, a második évben már mediátor segítette apát és fiát, hogy a munka ne menjen a családi élet rovására. Azóta is ezt tartják legjobb döntésüknek, hiszen segítségével minden pozitív és negatív gondolatukat meg tudták osztani, és úgy tudták megoldani a két erős személyiség összecsapását, hogy abból a munkatársak nem érzékeltek semmit.

A szegedi beszélgetésen szó esett még arról is, miért nem jó, ha egy családi vállalkozásban pótolhatatlan kulcsemberek dolgoznak a legfontosabb pozíciókban és arról is, mi a különbség a két generáció között a főnöki szemléletben. Végül pedig azt is elárulták, csupán alázat, őszinteség és jobbra törekvés kellett ahhoz, hogy miközben fennállásuk óta 27 konkurenciájuk bukott el, ők még mindig sikeres üzletet visznek.