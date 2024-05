Ritka szerencséje volt azoknak, akik május 7-én kilátogattak a Szegedi Vadasparkba, és a délután közepén a dél-amerikai tevefélék kifutóinál sétáltak. A látogatóktól pár lépésre jött világra a szegedi állatkert legifjabb alpaka csikója. A kis alpaka szőre szinte teljesen koromfekete, csupán homloka és pofája két oldala fehér színű, írta közösségi oldalán az állatkert. A szülés során nem volt semmi komplikáció, a kis kanca hamar talpra állt.

Önök adhatnak neki nevet

Az új jövevény egy hónappal a törpe víziló bébi születése után érkezett, aki egyébként már nevet is kapott, a hagyományokhoz híven a látogatók ajánlásai közül választva a vadaspark a Ziló nevet adta a kicsinek. Valószínűleg így lesz majd a most született alpaka csikó esetében is, úgyhogy aki nevet szeretne adni a virgonc kis jószágnak, az már törheti is a fejét.

Akár háziállat is lehet az alapka

A Szegedi Vadasparkban egyébként – a magyarországi állatkertek közül egyedüliként – valamennyi dél-amerikai teveféle megtalálható, a vad vikunya és guanakó éppúgy, mint a háziasított láma és alpaka. Utóbbi Dél-Amerikából származik, de egyre kedveltebb háziállattá vált Észak-Amerikában és Európában, nemcsak értékes szőre, hanem viszonylag egyszerű tartása miatt is. Ehhez hozzájárul, hogy közeli rokonánál, a lámánál kisebb és kevésbé agresszív, sőt, némelyik kifejezetten barátságossá válhat gondozójával.

Hálózsák a menyétkölyöknek

Gyapjuk igen jó minőségű, rendkívül finom szálú, kiváló hőszigetelő, nem zsírosodik és nem allergén. Akár tízezer forintot is megadnak egy kilogramm feldolgozatlan alpaka gyapjúért. A Vadasparkban kétévente nyírják az alpakákat, de nem pénzszerzési célból, hanem a nyári meleg elviselését könnyítik meg így számukra. De előfordult az is, hogy a vadasparkban lenyírt alpakagyapjúból egy a természetvédelmi mentőközpontban nevelt menyétkölyöknek készítettek hálózsákot.