Programját ismertette Bozó Zoltán, a Fidesz szentesi polgármester jelöltje május 22-én, szerdán kora este a Petőfi Caféban. – Onnantól, hogy víziónkat megfogalmaztuk, céljainkat meghatároztuk, azok olyanná válnak mint a kötelező haladási irány. Minden döntésünket az elképzeléseink szerint kell meghoznunk, komplex tervezéssel, lépésről lépésre haladva – hangsúlyozta a sorsdöntőnek mondott választás előtt alig két és fél héttel.

A Szentesen koncertező Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, hegedűművész is üdvözölte a polgármesterjelöltet.

Fájó pont a sportcsarnok

A nyolc alappillére építő programjának első és legfontosabb elemeként a gazdaság fejlesztését említette, de szó volt a parkolási rendszerének felülvizsgálatáról, a növekvő autó létszámhoz alkalmazkodva. A polgármesterjelölt beszélt a közparkoknak, játszótereknek szentelt figyelemről, a Kurca fejlesztéséről, turisztikai vonzerejéről. Lakossági visszajelzések alapján okos zebrák kialakításáról és a közvilágítás modernizálásáról egyaránt. De a város egyik legfájóbb pontjaként kitért a sportcsarnok helyzetére is, amelynek megoldását két éve csupán reméli a város. Annak érdekében pedig, hogy a lakosság csökkenése megálljon, elindítják a Szentes hazavár programot, hogy az elköltözött fiatalokat megpróbálják hazahozni.

Hogy itt legyenek gyermekeink

– A fiatalokra az időseinknek, ezáltal pedig az önkormányzatnak van szüksége – hangsúlyozta a polgármesterjelölt. Ehhez kapcsolódóan ugyancsak az általuk kijelölt gazdaságfejlesztési időszámítást említette. Azt, hogy innovatív, új vállalkozásokat invitáljanak a városba, a meglévőket erősítsék, illetve bevonják a cégeket a tervezésbe. Fejleszteni kell az élelmiszeripart, a feldolgozóipart, Szentes legyen ismét a kertészet fővárosa. A fiatalok helyben tartására pedig sok egyéb mellett ösztöndíj rendszert terveznek.

– Nem tudom megbocsátani a feladatként és nem kötelességként kezelt idősellátást. Az egyik legjobb gondoskodás pedig az, ha gyermekeik és unokáik itt lehetnek mellettük a városban – mondta Bozó Zoltán utalva arra, hogy az általuk megfogalmazott nyolc pillér nem önállóan értelmezhető elemeket tartalmaz, egymásból fakadnak, összefüggnek, egyik épül a másikra.

Megengedhetetlen problémák

– A gazdaságfejlesztés olyan mint a dagály, minden hajót egyaránt megemel. Másrészt olyan mint a hagyma: a gazdaság a belseje, az össze többi terület pedig a héja. Ha az előbbit egészségesen, tervezetten fejlesztjük, az össze többi terület, egyebek mellett az idősellátás, az egészségügy, a munkahelyteremtés, a fiatalok helyzete és jövője is rendben lesz – hangsúlyozta.

Bozó Zoltán programja kihirdetésekor megemlítette továbbá azt is, hogy számtalan civil visszajelzést kap a városi nehézségekről. Ezek egyik megengedhetetlen pontja, hogy a város némely részén sötétedés környékén az idősebbek félve mennek az utcára. Ehhez kapcsolódóan beszélt a kamerarendszer tervezett modernizálásáról, a közvilágítás fejlesztéséről, a közbiztonság fokozásáról, valamint a köztisztaságról. Ahogy azt is hangsúlyozta, a képviselőknek és a polgármesternek kutya kötelessége bejárni területüket, a helyiek visszajelzésére is alapozva munkájukat.

Beszélt továbbá a tervezett szentesi edző képzésről, a sportolói kettős karrier lehetőségéről, a sportrehabilitáció egészségügyre gyakorolt pozitív hatásáról. Megemlítette azt is, hogy pályázati lehetőségekkel kötelességének érzi támogatni a civil szervezeteket, külön megemlítette az egyik helyi állatmenhelyet, amely jelenleg az önkormányzattól pénzért bérli azt a területet, ahol önkéntes munkájukkal a város életét segítik.