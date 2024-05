„Mi is szegedi anyák vagyunk, így fontosnak tartjuk az olyan babás és egyéb szolgáltatást nyújtó helyek, valamint vendéglátóipari egységek megismertetését, amelyek babakocsival könnyen megközelíthetőek, pelenkázási lehetőséget vagy épp babasarkos szolgáltatást nyújtanak. Ezekkel a sorokkal kezdi önmeghatározását az „Anyabegurul csoport”. A lelkes kisbabás szülők az elmúlt években sok izgalmas eredményt értek el, ráadásul idén hivatalos formát is kap a csapat. Erről és néhány igazi kulisszatitokról is mesélt az „Anyabegurul” ötletgazdája Hajós Zsófi a legújabb délmagyar podcastban a Hír FM riporterének, Hájas Barnabásnak.