Rengeteg a kullancs. Hogy mennyi lehet a számuk, ezt senki nem tudja megállapítani, de még megsaccolni sem. Rejtőzködő életmódot élnek. Hogy elszaporodtak, ezt a kijáró háziállatokban megtalálható egyedszámok, és az embereknek okozott betegségek számának növekedése jelzi. Még télen sem szabadulhattunk meg a vérszívó élősködőktől. Ennek és a túlzott szaporodásuknak is az enyhe időjárás az oka. Amit biztosan tudhatunk, az az, hogy Magyarországon 42 kullancsfaj fordul elő, ebből 12 szívja az ember vérét. A kullancs nem szereti sem a túl meleget, sem a túl hideget, úgyhogy amikor az ember szívesen megy kirándulni, akkor a legaktívabb a kullancs is. A kullancsok maguktól nem sokat mozognak, de ha befészkelik magukat egy olyan kutya bundájába, amivel a gazdái nyaralni mentek, akár több ezer példány szabadulhat rá egy addig kullancsban szegény területre. Hogy mit kell tudnunk a kullancsokról, és hogy a kertünket megvédhetjük-e a jelenlétüktől, többek között erről is beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.