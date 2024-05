Ismét jelentkezik a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. Az adásban ezúttal is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró beszélgettek. Volt szó arról, hogy vajon blokkolják-e az internetet, és arra jutottak, hogy aki ilyet állít, az hülyeséget mond. Próbálták kideríteni azt is, hogy vajon folytatja-e Botka László a szegedi utcák feltúratását, és arról is, hogy vajon mi lesz a Momentummal és a Párbeszéddel, a jelenleg is alig létező pártokkal. De természetesen nem maradhatott ki a ballagás és a érettségi sem, utóbbiakban ráadásul személyes érintettség is felmerült.