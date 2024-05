A legutóbbi adásunkban három témát beszélt át alaposan Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró. Annak kapcsán, hogy az üresen álló lakások problémájának megoldásával nyertek versenyt a radnótisok, az újságírók számtalan középiskolás traumája került a felszínre, főleg az egykori matekórák miatt. Szóba került az is, hogy egy évekkel ezelőtti rossz minta miatt minősítették le a makói Maros-parti strandot, illetve zárásként Kis Feri bácsira is kitértünk: a csongrádi futó 80 évesen fogja lefutni idén a New York maratont. Innen is nagyon szurkolunk neki!