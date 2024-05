Idén, annak ellenére, hogy már a környékünkön is vannak madárinfluenza gócok, de szerencsére ez Hódmezővásárhelyt nem érintette, így a baromfiakat is ki lehetett állítani az Alföldi Állattenyésztési Napokon, vagyis teljes az állatfelhozatal az ország legnagyobb agrárkiállításán.

Világviszonylatban is megállnák a helyüket

– Telt házas a kiállítás, az állatférőhelyek, minden box, állás, volier tele van, sőt, a húsmarháknál nem volt elegendő a 90 box, 30 mobil „szállást” is fel kellett építenünk – tudtuk meg Fekete Balázstól, az állattenyésztési napok kiállításigazgatójától. A látogatók 110 tejelő marhát, 160 húsmarhát, 150 lovat, 120 juhot, 45 sertést láthatnak, plusz baromfikat, nyulakat és halakat is nagy létszámban.

– Az ország tenyészállatainak színe-java látható ebben a három napban Hódmezővásárhelyen. Sok esetben olyan színvonalat képviselnek a kiállított állatok, amelyek európai, vagy akár világviszonylatban is megállnák a helyüket a legnevesebb kiállításokon. Nem véletlenül hívunk nemzetközi bírókat Hollandiából, Franciaországból, Belgiumból, sőt, volt olyan év, amikor Amerikából is érkezett bíró – említette meg Fekete Balázs. A kiállítás egyik célja, megmutatni, hogy milyen eredményekre képes a hazai állattenyésztő társadalom. Kiemelte, a múlt megőrzését is fontos küldetésnek tartják, ezért őshonos állatfajtákkal is találkozhatnak a látogatók, a kendermagos tyúkoktól a szürke marhákig, a magyar nagyfehér sertésekig.