Elkezdődött szerdán reggel a szegedi roncskerékpárok begyűjtése.

– A közgyűlés döntött arról, hogy, ahogyan néhány évvel ezelőtt bevezettük a roncsautók elszállítását, amelyek foglalták a helyet a közterületeken, parkolási problémákat okoztak és rontották a városképet, bevezetjük a roncskerékpárok elszállítását is. Ugyanaz a logika van emögött is – mondta el Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.

A kerékpárok tulajdonosait egy, a régóta adott helyen veszteglő, leromlott állapotú biciklikre helyezett, színes matricával értesítik. Ha a tulaj nem szállítja el kerékpárját a matricán megadott időpontig, a közterület-felügyelők teszik meg helyette.

– Amikor a közgyűlési előterjesztés készült, közel 140 ilyen kerékpárt mértek fel a kollégák a város területén. Az előzmények közé tartozik az is, hogy számos lakossági észrevétel érkezett be, hogy ezek a kerékpárok rontják a városképet és foglalják a helyet a korlátos számú kerékpártámasznál – folytatta Nagy Sándor, aki kitért arra is, hogy a begyűjtött kerékpárokat a továbbiakban fémhulladékként kezelik.

Hegyeshalmi Tibor, a Városüzemeltetési Iroda közterület-felügyeleti csoportjának vezetője lapunknak elmondta, szerdánként és péntekenként végzik majd a roncs biciklik begyűjtését és elszállítását. Kollégái már körülbelül kétszáz hiányos, rossz állapotban lévő, sejthetően elhagyott biciklit mértek fel városszerte. A nyitónapon Szeged belvárosát tisztították meg, a Széchenyi és a Mars teret, majd Móraváros, végül a Nagyállomás környéke következett.