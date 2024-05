"Alapos mérlegelés után végül úgy döntöttünk, hogy az idei évben a szegedi Halfesztivál nem kerül megrendezésre" – ez a mondat áll a Szegedi Nemzetközi Tiszai Halfesztivál közösségi médiaoldalán, amelyet a szervezők péntek kora délután posztoltak. A fesztivál honlapján szintén a rendezvény elmaradásáról tájékoztatják az érdeklődőket. Mindez azt jelenti, hogy a hagyományos, minden szeptember első hétvégéjén a Tisza mindkét oldalát elfoglaló rendezvény 2024-ben biztos, hogy a korábbi formában nem tud majd látogatókat vonzani a városba.

A rendezvény 26 éven keresztül volt Szeged egyik turisztikai attrakciója. A halászlé, mint a város egyik ikonikus jelképe, Bajához hasonlóan külön ünnepet kapott: a szegedi oldalon vendéglátók és óriásbogrács, a Partfürdőn pedig baráti társaságok jó hangulatú főzőcskézése vonzotta azokat, akik egy gasztronómiai rendezvénnyel akarták búcsúztatni a nyarat. Több ezer adag halászlé fogyott minden évben ebben a pár napban, tavaly azonban már rengeteg kritikát kaptak a szervezők, amelyet Uj Péter kirohanása indított el. Ő a minőséget és az árat is kritizálta, "menzás csirkepörköltet idéző halászlének" nevezte az általa kóstolt ételt. Podcastjában pedig azt is kijelentette, nem veszítene sokat Szeged, ha nem csinálna több halfesztivált Frank Sándor. Később azonban azt is hozzátette, nem tartja valószínűnek, hogy ezzel beszántotta volna egy nagyhírű rendezvényt.

Én azért abban nem hiszek, bármennyire is magabiztosnak szeretek látszani, hogy az Instagram-posztom fogja kisiklatni Frank Sándor karrierjét. Talán még Elon Musk is kevés lenne ehhez

– fogalmazott.

Nos, ezek szerint mégis, legalábbis részben. Kolonics Erika, az IH Rendezvényközpont igazgatója lapunknak elmondta, a partfürdős rész megmarad, a cégeket és baráti társaságokat ugyanúgy várják idén is a versenyre, ahogyan a korábbi években.