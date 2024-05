Kiemelt cél a Dél-Alföld fejlesztése Az Építési és Közlekedési Minisztérium két fontos beruházással foglalkozik Csongrád-Csanád vármegyében jelenleg, összesen több száz milliárd forint értékben – számolt be a tárcavezető. Lázár János elmondta, a makói mellett a másik a szegedi, ahol az autóipari központ megvalósításához szükséges hátteret teremtik meg – itt a szennyvíz- és ivóvízkérdés megoldásán túl vasúti terminál és autópálya-csatlakozás is épül. Azt szeretnék, hogy Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc után Szeged és Szabadka térségében is kialakuljon egy ipari centrum. – A kormány számára kiemelt jelentőségű a Dél-Alföld fejlesztése – hangsúlyozta a miniszter.