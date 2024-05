A jelen. A Partiscum Club Szeged aktív: legutóbbi rendezvénye néhány napja a színházi előadás volt a Rektori Hivatal dísztermében. Az SZTE őszi kulturális fesztiváljához csatlakozva, annak részeként hozták el Szegedre – jótékonysági akció keretében, adventre gyűjtve – a Janikovszky Éva írásaiból színpadra állított A nő, ha elmúlt negyven című darabot. Korábban az ópusztaszeri Tóhajlat Otthon javára tartottak Párizsi est címmel zenés-táncos jótékonysági vacsoraestet divatbemutatóval az Art Hotelben. Az eseményen 300 ezer forint gyűlt össze a 780 lakóról, köztük idősekről, fogyatékkal élőkről és pszichiátriai ellátottakról gondoskodó intézménynek – sorolta Bálint Erika jelenlegi elnök.

Alapítás

Tagja voltam a Soroptimist International-nek, és annak mintájára, inspirálására úgy gondoltam, alapítani kellene Szegeden is egy női tagokból álló, rászoruló nőkön, családokon segítő egyesületet, amire így helyben több lehetőség is nyílhat

– kezdte a civil szervezet históriáját az alapító-elnök, Nyári Zsuzsa. Hozzátette, az is a helyi szervezet létrehozása mellett szólt, hogy a Soroptimistben jelentős a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettség. Barátok, ismerősök körében kezdte a szervezést, és közel egy év munka után alakulhatott meg 2019-ben a Partiscum Club Szeged.

Nyitány

– Első rendezvényünk a 2019-es divatbemutató volt a REÖK-ben, bevételével a Szeged Táncegyüttest támogattuk. A pénzből szegedi papucsokat, ha jól emlékszem tíz párat, készíttettünk a Sallay Papucskészítő Műhelyben – emlékezett Zsuzsa. Erika megjegyezte, azon az eseményen még vendégként vett részt.

Idekívánkozik, talán nem véletlen, hogy a REÖK-cukrászdába invitáltak, ott beszélgettünk az ötödik esztendeje működő, eddig több mint ötven rendezvénnyel – évente minimum tízzel – büszkélkedő egyesületről.

Kiállítás, divatbemutató, garázsvásár

Jótékonysági eseményeik sokszínűek, rendeztek két kiállítást – az SZTE kulturális fesztiváljához kapcsolódva –, koncertet, több helyszínen több divatbemutatót, garázsvásárt, egészségügyi szűrést, füvészkerti látogatást, és még sorolhatnánk.

– Mindig arra törekedtünk, hogy a jótékonysági eseményeknél a befolyt összegből az aktuális célcsoport számára szükséges tárgyakat, eszközöket vásároljunk, illetve élményt nyújtsunk. Utóbbiak közé tartozik, amikor a Családok Átmeneti Otthonában élő gyerekekkel és szüleikkel – az intézményben egyik tagunk kézműves foglalkozásokat is tart –, elmentünk a Szegedi Füvészkertbe – idézték fel. Plüssállatokat is gyűjtöttek, amiket műtétek, operációk után kapták meg vigasztalásul a kicsik az újszegedi gyermekkórházban, de ruhát és tisztasági szereket is hajléktalanoknak, valamint nőnapi sétát is szerveztek.

– Gyűjtöttünk még a mai napig támogatott József Attila Iskolának, a Szivárvány Otthonnak. Irodabútorokat, ruhákat, számítógépeket kaptak. Előbbiben egy tagunk mentorál egy kislányt, aki varrónő szeretne lenni – mondta Nyári Zsuzsa.

Háború, földrengés, könyvek

– Figyelünk a világra is. Az orosz-ukrán háború tavalyi kitörésekor 250 ezer forint értékű gyógyszert küldtünk a hazájukat védő embereknek, de ruhák és egyéb fontos eszközök is voltak a szállítmányban. A törökországi földrengésnél pedig 1000 euróval igyekeztünk segíteni – sorolta Bálint Erika. Rögtön hozzáfűzve, ugyan a jótékonyságot nem illik reklámozni, de mindenkinek tudnia kell, az adományoknak van helye.

Több családnál ugyanis arra sincs pénz, hogy megvegyék a gyógyszereket, vagy a szemüveget a gyereknek. – A szívleállással szembenéző 21 éves debreceni Csire Zsuzsinak is szeretnénk segíteni, hogy igazi bakancslistájából megvalósíthasson valamit – árulták el. Meg kell még említeni, hogy 2020-ban a Szabadkához közeli Orom község könyvtárának közel 1000 kötetet ajándékoztak a szabadkai Soroptimist Clubbal közösen, amellyel az élő kapcsolatot az ott is tag Bálint Erika jelenti.

Indíttatás

Kicsi koromtól bennem van a segíteni, a másokért tenni vágyás és akarás. Akkor még nem tudtam ezt megvalósítani, de felnőtté cseperedve ez megadatott, akkorra az embernek szélesebb lesz a látóköre, tud nyitni másra, másokra, a problémáikra. Soha nem volt kérdés, ha segíteni kell, az ügy mellé állok – fejtette ki Zsuzsa, aki bár jogász diplomát szerzett, de nem használta. Szinte azonnal üzletasszony lett belőle, a '80-as években 11 esztendőt Kuvaitban élt és dolgozott férjével, az Öbölháború miatt jöttek haza. – Vagyis már voltam menekült is

– jegyezte meg félmosollyal.

– Gyerekkoromban a Szentháromság utcában élt egy sokgyermekes család, nagyon szegények voltak, alig futotta valamire a keresetükből. Szerettem volna valahogy segíteni nekik, rajtuk, de akkor sajnos még nem tehettem ezt meg. Nem tudom, mi lett velük. Az érzés, a vágy azonban bennem maradt – idézte fel az orvosi végzettségű Erika, aki 35 éve az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben dolgozik és oktat anatómiát angolul és magyarul, első- és másodéves orvostanhallgatóknak.

Elérzékenyültek

– Az elmúlt évek alatt több megható dolog történt. Engem az fogott meg a legjobban amikor az átmeneti otthonban élő gyerekekkel elmentünk a füvészkertbe és a családok jól érezték magukat, felszabadultan örültek minden szépnek, a természetnek. A szemek csillogását nem felejtem el – mesélte Zsuzsa. Ehhez Erika is csatlakozott, de ő a tavalyelőtti, Hungi Vigadóban tartott divatbemutatót emelte ki, amelynek bevételét egy civil szervezeten keresztül, a mellrákból gyógyuló nőknek ajánlották fel, többek között önfejlesztésre és kikapcsolódásra.

– Négynapos kirándulásra utaztak Szilvásváradra, és utána képes beszámolóval meséltek róla. Akkor éreztem, segítettünk, támogatóink jóvoltából élményt és örömöt adtunk. Ők és családjuk töltekezett, általuk mi és a mi családjaink és ismerőseink is. Olyan ez mint a vízbe dobott kavics keltette hullámok. Szerencsére sok embert érünk el és tudunk megmozgatni. Mindenki, aki kicsit is segít, aranyember – jelentette ki. Ezzel pedig Zsuzsa értett egyet.

Következő küldetés

Mindig annak gyűjtünk, segítünk, akiknek szüksége van rá. A következő projektünk a Szegedi Gyermekszínházhoz kötődik, szeretnénk finanszírozni egy adventi előadásukat, illetve a befolyt összegből még frissíteni a teátrum eszköztárát. Ez még a szervezés elején tart

– mondták el.