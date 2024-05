A Belügyminisztérium közfoglalkoztatási, közmunkaprogramjában az idén is kapott pályázati támogatást a balástyai önkormányzat, és ennek egyik tételében parkosítás is szerepel. A Páduai Szent Antal katolikus templom környezetében olyan teret alakítanak ki, ami az egyházi ünnepekre és a települési rendezvényekre is alkalmas és méltó helyszínül szolgálhat, erre mintegy 5 millió forintot költhetnek – tudtuk meg Ujvári László polgármestertől.

A munkálatokról Ujvári László és Farkas Aranka, a közfoglalkoztatási projekt vezetője egyeztetett Antal Imre plébánossal. A közmunkásoknak szakmai segítséget nyújtó helyi kivitelező, a Sári Architect nevében Sári János és Márkus Rudolf építési előadó Juhász Jenő alpolgármestert és Márkus Marianna képviselőt is tájékoztatta a start előtt a helyszínen a tervezett beruházásról. A terület feltöltéséhez a homokot már korábban odaszállították, ezt láthatják ott az arra sétáló helybeliek.

Néhány héten belül teljesen megújul a templomunk körüli terület. A munkák a tereprendezéssel és a meglévő járdák felszedésével kezdődtek, helyettük szélesebb és biztonságosabb épül. Mindhárom bevezető sétány fölé pergola kerül, a területen növényszigetek és virágágyások kapnak helyet, füvesítenek, biciklitároló is létesül, de lesznek asztalok és padok is, valamint öntözőrendszert telepítenek a szakemberek

– mondta el a faluvezető, hozzátéve: szeretnék, ha pünkösdre megújulna a park.