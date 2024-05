– Annak ellenére, hogy a csapatom indulását többféle eszközzel is megpróbálták megakadályozni, az újbóli aláírásgyűjtés is sikerrel zárult. Mindössze három nap alatt a szükséges ajánlásoknál is jóval többet gyűjtöttünk össze – közölte lapunkkal Joób Márton.

A polgármesterjelölt azt mondta, hogy már első körben is a szükséges aláírások többszörösét adták le, azonban mivel a jelölő szervezet elnöke „kihúzta a csapata alól a talajt”, és csupán 3 napjuk maradt az aláírások újbóli összegyűjtésére, stratégiát váltottak, és valamivel kevesebb körzetben, azonban erős, jó esélyekkel induló jelöltekkel újra elkezdték a gyűjtést.

Több ezer háztartásba kopogtattunk be, és a lakosság nagy részének támogatását elnyertük. Polgármester jelölti ajánlásból összességében csaknem ötszörös mennyiséget gyűjtöttünk össze az elvártnál

– fogalmazott Joób Márton.

A – már független – polgármesterjelölt szerint Szeged akkor tud fejlődni, ha jobb- és baloldali érzelmű emberek a lakosságot érintő ügyek mentén együtt tudnak dolgozni. Joób Márton azt ígérte, mihelyt megkapják a határozatot azzal kapcsolatosan, hogy nyilvántartásba vették a jelölteket, bemutatja teljes csapatát.

Joób Márton korábban a Szögedi Polgárok Egyesületének színében indult volna polgármesterjelöltként a választáson. Azonban később összekülönböztek az egyesület tagjaival, mások mellett Bakai Csabával. Az aláírások összegyűltek, de Joóbék visszavonulót fújtak, és újra nekiálltak a gyűjtésnek.

A polgármesterjelölt azt állította, hogy Bakai Csaba megsértette a feleségét, és a csapatának több nőtagjával is tiszteletlen volt.

Mi a családok képviselői vagyunk és leszünk. Ez nekem olyan alapérték, amelynek a semmibevétele súlyos bűn. Aki így viselkedik, annak nincs helye a csapatomban, még akkor sem, ha ő a jelölőszervezet elnöke

– fogalmazott akkor Joób Márton.

Szerinte amikor Bakai Csaba látta, hogy erős és a győzelemre is esélyes csapatot állítottak össze, az előzetes megállapodást felrúgva, a pozíciójával visszaélve a listát ő akarta összeállítani, magát előre helyezve.