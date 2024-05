Grezsa István, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje a Kossuth tér Sarokház előtti részéről jelentkezett be egy videóban, ahol az önkormányzat belvárosi rekonstrukciójának 2-3. üteme miatt hónapok óta feltúrt területet láthatnak a helyi lakosok és az idelátogatók.

Mint többször is megírtuk, az Ótemplom környékét 68 millió forintból, a Sarokház előtti teret pedig 129 millióból újíttatja fel a város. Erre egy fővárosi cég vezetőjével, a közbeszerzés nyertesével írt alá szerződést személyesen a polgármester. Az ótemplomiak több fórumon is tiltakoztak a beruházás ellen, mivel szakrális területet érint. Az építkezés már hónapok óta áll, körülbelül 30 százalékos készültségnél akadt el a beruházás. Mivel az önkormányzat „elbaltázta” a szerződést, ezért ha a kivitelező időnként csupán egyetlen fűszálat is megmozgat ott és ez bekerül az építési naplóba, akkor az önkormányzat nem bonthatja fel vele a szerződést. Márpedig ezt betartja az előleget is felvett és a hírek szerint az alvállalkozókat ki nem fizető vállalkozó. Időnként 1-2 ember ugyanis „maszatol” a munkaterületen, ahol egyébként egyre nagyobb teret nyer a gaz. Az Ótemplom körüli fejlesztést még ebben a hónapban be kellene fejeznie a vállalkozónak, a sarokház előttit pedig júliusban. A jelenlegi helyzet szerint ez nem fog menni.

A Kossuth téren hosszú ideje feltúrt állapotok fogadják az erre járó vásárhelyieket. Elbaltázott szerződés, kirívóan magas előleggel meglépett vállalkozó, munka hetek, hónapok óta semmi!

– mondta videójában Grezsa István, aki felháborítónak tartja, hogy ez megtörténhetett Vásárhelyen, és senki sem vállal ezért felelősséget.

– Azt sugallják az itteni állapotok, hogy ennek a városnak jelenleg nincs gazdája. Elvárható minimum lett volna egy alapos vizsgálat, a felelősök megnevezése, és minden jogi lépést meg kellett volna tenni, hogy a vállalkozó végezze el azt a munkát, amelyet elvállalt, mert Vásárhely ennél sokkal többet érdemel, a vásárhelyiekkel nem lehet így bánni – közölte a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje.