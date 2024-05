Belátható időn belül újranyithat a bolt, jelentkezett egy húsfeldolgozással foglalkozó vállalkozó, aki kivenné az üzletet is, számolt be Benkő Zsolt, aki 18 éve a város külterületeinek képviselője. Mint közölte, a vállalkozó azt tervezi, hogy Erzsébetre helyezi át a kis feldolgozó üzemét és az élelmiszerboltot is üzemeltetné. Az üzlethelyiség bérléséről tárgyalásokat folytat a tulajdonossal, éppen a fórum napján is kint jártak megnézni a helyiséget.

Biacsy László házi debrecenit, virslit, parizert és más termékeket készít, ezzel foglalkozik már 20 éve, előbb külföldön, majd 6 éve Vásárhelyen. Termékeit a vásárhelyi piacon is értékesíti, több erzsébeti rendszeres vevője is van. A nyitás pontos időpontját egyelőre nem tudta megmondani. Az üzletet bővíteni kell és eleget tenni a hatósági előírásoknak.

Az egyik erzsébeti lakos megemlítette, amióta bezárt a bolt, azóta családtagok, szomszédok vásárolnak be az időseknek, akik már alig mozdulnak ki otthonról, mert nincs hová menni. Az évekkel ezelőtt bezárt bolt ugyanis találkozási hely is volt az erzsébetieknek.

Grezsa István, a Fidesz-KDNP vásárhelyi polgármesterjelöltje is jó hírt közölt, információi szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. idei terveiben szerepel az Erzsébeti út felújítása Békéssámsonig, ami a helyiek és a tanyákon élők régi vágya. Az út van, ahol már szinte járhatatlan.

A polgármesterjelölt arról is beszélt, hogy ha megválasztják, a képviselői alapot a jelenlegi évi 3,5 millió forintról 10 millió forintra emeli és kiterjeszti a listán bekerült képviselőkre is. Utóbbiak az összeg felét csak a külterületeken használhatják fel. Kiemelte, jó gazdája szeretne lenni a városnak és a külterületi településrészeknek is.