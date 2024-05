Két TOP 10-es, vagyis továbbtanulási plusz pontot érő helyezést is elhoztak az idei olasz nyelvi OKTV döntőről a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola diákjai. A hatosztályos képzésen idén végző fiúk közül Bartos Bence 9. helyen végzett, osztálytársa, Bodicsi Barna pedig megnyerte a versenyt. Veres Ágnes tanítványai közül egyébként összesen öten jutottak be a legrangosabb tanulmányi verseny második fordulójába és hárman képviselték az iskolát a legjobbak között. A döntőben Kálmán Virág is részt vehetett, aki a 29. helyen végzett. Mindez hatalmas eredmény olyan diákoktól, akik második nyelvként, 9. évfolyamon kezdtek el olaszul tanulni – eleinte még csak heti 3, illetve 4 órában, ráadásul az első évben a koronavírus járvány miatt online formában.

A tanulók felkészítő tanárnője, Veres Ágnes szerint már az is rendkívüli eredmény volt, hogy Barna tavaly a 7. helyen végzett az OKTV-n, hiszen akkor mindössze 3 évnyi olaszoktatás után tudott helyt állni a legjobbak között. A fiatalember így már tavaly megkapta 100 plusz pontját, a versenyzés élményéért azonban idén is benevezett – láthatóan nem hiába.

Az olasz OKTV első két fordulójában egy-egy feladatlapot kellett kitölteni, amelyben szövegértés, nyelvtan, szókincs és íráskészség, másodjára ezek mellett pedig hallás utáni szövegértés és szóbeli vizsga is szerepelt. A döntőben egy videó alapján vizsgálták a fiatalok szövegértését, illetve egy idegen nyelvű sajtószöveget kellett értő olvasással felolvasniuk, az abban aláhúzott részeket pedig saját szavaikkal, olaszul elmagyarázni. Minderre rengeteget készültek, részben a délutáni szakköri órákon, részben a szabadidejükből áldozva.

Barna és Bence egyhangúan állítják, kiemelkedő eredményük elsősorban felkészítő tanáruknak, illetve az általa javasolt más fórumoknak, például a dél-itáliai nyári egyetemi kurzusnak köszönhető, hiszen az iskolai órák és az általa szervezett felkészítők alapján érték el ezt az eredményt. De kellett a saját, hozzátett munkájuk is: olasz filmeket néztek, cikkeket olvastak és persze sok gyakorlófeladatot oldottak meg, időnként anyanyelvi lektor segítségével.

Bodicsi Barna egyébként idén nem csak az OKTV-t nyerte meg, néhány hete a másik rangos országos olaszversenyen is első lett élőbeszéd, illetve tolmácsolási kategóriában. Az érettségi miatt sincs már aggódni valója. Emelt szintű vizsgáját már novemberben megszerezte – 97 százalékos eredménnyel. Mindkét fiatalember közgazdasági irányban tervez továbbtanulni, ahol – mint mondták – az angol és az olasz nyelv magas szintű ismeretét valószínűleg jól tudják majd kamatoztatni.