Az előző évekhez képest megkurtították idén a nyári szünetet, egy héttel tovább, június 20-áig kell most iskolába járniuk a diákoknak. A vakáció így "csak" 10 és fél hetes lesz, aminek egy szempontból biztosan örülnek a szülők: ennyivel kevesebb időre kell megoldaniuk gyerekeik felügyeletét. Elsősorban az általános iskolásokat érinti ez a probléma, ami azért nem is olyan kicsi, hiszen ha apa és anya is külön-külön veszi ki a szabadságát, 2-2 hétnél általában így sem lehet hosszabb időszakot lefedni. A nagyszülőknél pedig 6 hétig nyilván nem maradhatnak a gyerekek, így nincs más hátra, tábort kell fizetni. Ami évről évre egyre nagyobb teher: ma már alig találni olyan ajánlatot, ahol egy ötnapos turnust 30 ezer forint alatt meg lehet úszni.

Szétnézve a Csongrád-Csanád vármegyei kínálatban kiderül, hogy a táborok átlagára jelenleg 35-38 ezer forint körül mozog. Ennél olcsóbbat csak elvétve találni, de persze ki lehet fogni ilyeneket is. A művelődési házak például szerveznek 30 ezer forint alatti programokat, de láttunk például Algyőn olyan kajaktábort, ami a helyi gyerekeknek például csak 20 ezer forintba kerül Ehhez persze az is kellett, hogy az önkormányzat támogassa a táborszervezőket – idén is 1500 forinttal járulnak hozzá naponta a helyi gyerekek táboroztatásához. De szintén befért 30 ezer forint alá az egyszerű, de nagyszerű jelszóval is illethető falusi játék tábor, amelyet Maroslelén szerveznek és sorversenyek, kézműveskedés, talicskázás szerepel többek között a programokban, megidézve ezzel a békebeli táborok hangulatát, amelyekben még a mai gyerekek szülei vettek részt.

A 35 ezer forint feletti árkategóriában rengeteg program közül lehet választani: sütés-főzéstől a programozáson át az úszásig számtalan lehetőség áll rendelkezésre. Ha kicsit feljebb lépünk árkategóriában, a 40 ezer forint feletti programok között már olyan táborokat találunk, amelyek az átlagosnál különlegesebb élményt adnak, vagy tematikájuk miatt költségesebbek. Ezek között van például kiránduló tábor, ahol minden nap más úti cél felé indul a közös busz Szegedről, élménytábor, ahol kifejezetten a gyerekek kedvenc programjait gyűjtötték össze, de ilyen árkategóriában találtunk kézilabdatábort is, illetve két agyféltekés fejlesztő, valamint arc- és testfestő tábort is. Érdekesség, hogy ennyi pénzért már ottalvós tábor is van: egy Bükkben tartott sátras vándortáborért például 6 éjszakára, vagyis egy teljes hétre és nem 5 napra kevesebbet kérnek, mint az imént felsorolt, napközis programokért, amelyek közül több egyébként már karcolja az 50 ezer forintos lélektani határt.

Ennél drágábban Szeged környékén csak lovastáborokat találtunk: az egyikért turnusonként mintegy 60 ezer forintot kérnek. Aki ezt sokallja, annak eláruljuk, hogy ez is kispályás hazánk legdrágább táborához képest, ahol 345 ezer forintért pihenhetnek a fiatalok 5 csillagos kastélyban, amelyhez fedett úszómedence és kültéri jacuzzi tartozik.