Veszélyes idők címmel tartotta civil akadémiájának soron következő részét csütörtökön a Civil Összefogás Fórum. A Dóm Látogatóközpontban megrendezett eseményen Horváth József nyugállományú vezérőrnagy, biztonságpolitikai szakértő beszélt arról, hogy a terhelt tavalyi év után lehet-e még rosszabb, illetve hogy mire számíthatunk a nyári választások után itthon, illetve külföldön. Horváth József elöljáróban elárulta, mindig szívesen jön feleségével Szegedre, hiszen négy boldog évet töltöttek itt az egyetemen.

Az előadás első témája a választás volt, mely nem csak hazánkban, de több meghatározó országban is zajlik a következő időszakban. Mint fogalmazott, a Föld egy nagy falu lett, így érezhető a pillangó hatás, vagyis hogy a tőlünk messzire történő eseményeknek is lehet ránk kihatása. Példaként említette az amerikai elnökválasztást. – Nem mindegy, hogy olyan ember kerül-e az atomrakéták indítógombja közelébe, aki azt sem tudja, él-e a fia és eltéved a Fehér Házban – mondta. Az uniós választást pedig szabadságharcnak nevezte, amit elegendő egy ikszel is megvívnunk és akár unokáink sorsát is eldönthetjük vele.

Az a kérdés, mennyire vagyunk hajlandók megvédeni azt a szabadságot, amit 1990-ben kiharcoltunk magunknak. Ha nem küldünk egyértelmű üzenetet, hogy meg akarjuk őrizni nemzeti és vallási identitásunkat, később nem szidhatunk érte másokat

– hívta fel a figyelmet.