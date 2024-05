De szeretnénk a diplomáciai kapcsolatokat is ápolni. Akár a kínaiakkal, és természetesen a testvérmegyéinkkel is. Abban pedig óriási gazdasági potenciál van, hogy a BYD autógyár Szegedre települ. Ez nemcsak Szegedet hanem az egész vármegyét érinti. Nyilván sok településről járnak majd dolgozni a gyárba, nekünk ennek a koordinálásában is lehet szerepünk. Biztos vagyok abban, hogy a vármegye mind a négy választókerületéből járnak majd a gyárba dolgozni az emberek