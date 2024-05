Meglepő, de még mindig van kereslet a régi, nyomógombos mobiltelefonokra, azokra is, amikhez nincs meg a töltő. Ezeket, vagyis a jobb állapotúakat 3000 forint körül árulták. Sokan bogarásztak a használt könyvek között is, de a mosószerek is jól mentek.

Lassan pedig tényleg nyár lesz, így a szalmakalap is nagy sláger, aminek már létezik mexikói változata is, a szalmasombreró.

Árultak még egyébként háztartási gépeket is, meg különböző szerszámokat, de azok előtt nem nagyon tolongtak az emberek. Azt azonban meg lehetett állapítani, a ruhák jól mentek, és még mindig van egy lelkes kincskereső réteg, akik nyitástól zárásig ott vannak, mindent átnéznek abban bízva, hogy valami igazán értékeshez jutnak jutányos áron.