A Péterekben gazdag magyar közélet lehet, hogy a közeljövőben szegényebb lesz e bibliai név egyik viselőjével. Közülük a Magyar most rendkívül trendi, így ő egy ideig biztosan velünk marad, a Márki-Zayban pedig oly’ erős a küldetéstudat, hogy őt az sem fogja megállítani, hogyha a valóság ezredszer is bekopogtat nála az ablakon. Ámde a Péterek közül a Jakab, úgy tűnik, hiába húzta magára a mágikus bőrdzsekijét, ez is kevés volt ahhoz, hogy ő és pártja rajthoz állhasson az európai parlamenti választáson. Ez pedig, ha van benne némi önkritika, akkor a politikai karrierje végét jelentheti.

Az első jelek azonban azt mutatják, hogy ez a bizonyos önkritika fájóan hiányzik. Jakab leginkább a Nemzeti Választási Irodát hibáztatja, hogy nem lett meg a kellő számú ajánlásuk.

A „párizsi nagykövet” és pártja kis híján 20 300 ajánlást adott le – adja magát a kérdés, hogy miért nem többet? Hisz akinek 438 ezer követője van a közösségi médiában, az csak össze tudna kaparni 30-40 ezer aláírást, nem? Csak minden tizedik rajongóját kellett volna mozgósítania. Ezek alapján úgy tűnik, könnyebb a lájkokat szórni, mint ténylegesen támogatni valakit.

Jakab Péter állítása szerint a leadott ajánlásokból „az NVI érvénytelenített 400-at. Maradt 19 900.” Itt mindössze annyi a csúsztatás, hogy az NVI nem „érvénytelenített” egyet sem, hanem azokat nem vette számításba, amelyek nem feleltek meg a törvényi feltételeknek, azaz a név, személyi azonosító, lakcím és saját kezű aláírás valamelyike hibádzott.

Emellett az sem valószínű, hogy 19 900 maradt volna: a Jakabék által leadott ajánlóívek 10 százalékában annyi hibásat találtak, hogy a maradékot az NVI-nek már át sem kellett néznie.

Jakab Péter, miután padlóra vitte az egykor egymillió szavazót is megmozgató Jobbikot, most magát és új mozgalmát is kiütötte. Ideje szögre akasztani a bőrdzsekit: Isten veled, Péter!