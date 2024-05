Hétfő reggel 9 órakor a magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődtek az immár minden végzőst érintő érettségi vizsgák. Idén ez különösen izgalmasnak ígérkezett, hiszen a mostani az első év, hogy a diákok az új NAT szerint vizsgáznak, ennek köszönhetően pedig magyarból teljesen új feladatlappal találkoztak. Emiatt egyébként tanárok és diákok is a szokásosnál talán jobban izgultak a vizsga reggelén – legalábbis a Kőrösy iskolában ezt tapasztaltuk.

Csak lennénk már túl rajta

– sóhajtott Tánczos Helga reggel negyed 9-kor, még az iskolaépület előtt. Mint mondta, szerinte ez a legnehezebb az összes vizsga közül, ezért izgult is. Faragó Zoltán szerint is jobban jártak volna a tavalyi rendszerben.

Az érvelés nagyon jó feladat volt, kár, hogy az már nincs

– mondta. Osztálytársuk, Szabó Dorina viszont inkább pozitívan állt az újfajta érettségihez.

Nem lesz nehéz, hiszen mi vagyunk a tesztalanyok. Vagy ha igen, akkor baj lesz

– nevetett.

Fél órával a vizsga előtt már mindenki a termekben ült szendvicsekkel, szőlőcukorral és innivalóval felszerelkezve a 4 órás megmérettetésre. – Holnap jobb lesz – járt körbe bíztatóan egy mosolygós tanárnő. Mint kiderült, matematika szaktanárként viccelődött. A feladatlapokat tartalmazó csomagokat Farkasné Székely Angéla igazgató az egyik osztály előtt bontotta fel, majd néhány biztató jótanács kíséretében minden teremben kiosztotta a megfelelő számú dolgozatpapírt.

Az érettségizők pontban 9 órakor kezdhették a munkát. Az első feladatrészben a Magyar Kultúra egyik szerzőjének könyvekről szóló szövegét kapták a diákok, az irodalmi feladatlapban pedig Antigoné és Ady Endre szerepelt. Ezen kívül a vizsgázóknak ki kellett egészíteniük egy kapott költeményt, valamint szereplők nevei alapján meghatározni egy adott mű címét, műfaját és annak szerzőjét. A második részben Karinthy Frigyes Az olasz fagylaltos című novelláját kellett elemezniük a középszinten vizsgázóknak, vagy Babits Mihály költészetéről írhattak egy általános témakifejtő esszét.

Az érettségi után megkérdeztük a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum magyar szakos tanárát, hogyan értékeli az újfajta érettségi feladatsort. Lugosi Mária úgy fogalmazott, a műveltségi teszt miatt mindenképpen nehezebb volt a korábbi évekhez képest, de a kérdések mind tudhatók voltak a négy éves tananyagból. – A szövegalkotásnál a novellaelemzés mindig népszerű választás volt a diákoknál, Karinthyt pedig kedvelik is, így valószínűleg a legtöbben ezt választották. A Babits költészetéről szóló szövegalkotás jóval nehezebb volt, főleg úgy, hogy az érettségizőknek kellett szöveget is választani a témához, forrást ugyanis nem kaptak – foglalta össze első érzéseit a vizsga után a tanárnő, aki zárszóként megjegyezte: nem csodálkozna, ha a nehezítéssel járó vizsgarendszer-változtatás jelentkezne az idei eredményekben is.

Fotókon mutatjuk a megoldásokat: