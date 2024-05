Szomorúan tapasztalom, hogy Szeged város útjai tele vannak mély kátyúkkal, nem kis bosszúságot okozva ezzel az autósoknak és kerékpárosoknak is. Nem normális az, hogy hónapokat, sőt éveket kelljen várni arra, hogy betemessék ezek a balesetveszélyes, hatalmas krátereket

– kezdte Botka Lászlónak írt, de lapunknak is megküldött nyílt levelét Joób Márton.

A független polgármesterjelölt azt is írta, hogy sok helyen az út széle is letöredezik, így nem csak az út közepén, hanem sokszor az út szélén is megjelennek a mély gödrök.

– Az autósok rendre belemennek ezekbe, egyre nagyobb és mélyebb kráterek keletkeznek és a helyreállítás költsége ezáltal egyre csak nő. Miért nekünk, képviselőknek kell szégyenkeznünk a lakosság előtt azért, mert Ön, mint a város vezetője nem fordít erre kellő figyelmet? – tette fel a kérdést a Joób Márton.

A politikus a levélben azt is megígérte, hogy ha megválasztják polgármesternek, akkor minden kátyút, amelyről bejelentést kapnak, egy héten belül eltüntetnek.