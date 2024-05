Az RTL gazdasági showműsorának legutóbbi adásában egy szegedi egyetemista körül kisebb vita bontakozott ki. Komoly dilemma elé állított két sikeres üzletembert is, hogy vajon 18 évesen mi a fontosabb: céget építeni vagy diplomát szerezni. Előbbi álláspontot képviselte Balogh Petya, utóbbit Lakatos István.

Az úgynevezett Z generáció egyre több tagja már teljes meggyőződéssel vallja, hogy hasznosabb a gyakorlati tapasztalat, mint öt elvesztegetett év a felsőoktatásban és azt mondják, azért nem tanulnak, hogy aztán alkalmazottak legyenek és valaki más cégének keressenek sok pénzt. Ez az érv a vezető kereskedelmi csatornán is elhangzott, azonban a magam részéről én ezt egy veszélyes üzenetnek tartom.

Biztos, hogy akad néhány szerencsefia, aki meg tudja valósítani a nagy amerikai álmot és a semmiből óriási bizniszt tud építeni. A többségnek azonban ez soha nem jön össze. És akkor ők mihez kezdenek? Az érettségi a munkaerőpiacon nem sokkal ér többet, mint a 8 általános. Akinek nincs szakmája, diplomára van szüksége, máskülönben esélytelen szinte bármilyen – nem kétkezi – állásra. Azt gondolom, ezt minimum hozzá kell tenni, amikor erről a kérdésről beszélünk. Főleg egy olyan műsorban, amit valószínűleg az ilyen érdeklődésű fiatalok is néznek. Ezek a milliárdos üzleti vagyonnal rendelkező vállalkozók példaképek, nagyon fontos tehát, milyen üzenetet közvetítenek.

Tudomásul kell venni, hogy ma még hazánkban a papír a legfontosabb, akkor is, ha erről sokan már másképp gondolkodnak. És amíg azok is, akik állásokról döntenek, így látják, minimum hazardírozás, de legalábbis tehetségek eltékozlása, ha valaki úgy dönt, ezt nem szerzi meg, csak mert ez most trendi, és látott már olyat, akinek ez bejött.