Aki próbált már hétköznaponként 11 óra körül parkolni a klinikák környékén, az tudja, hogy jelenleg kevés lehetetlenebbnek tűnő vállalkozás van a városban. Míg a Tisza Lajos körút ezen szakasza és környéke a déli harangszó után, illetve akár még reggelente is viszonylag szellős, csúcsidőben csak úgy lehet itt helyhez jutni, ha valaki pont olyan szerencsés, hogy akkor ér egy parkoló vonalába, amikor onnan valaki kiáll. Így akár az is előfordulhat, hogy egy betegnek – vagy jobb esetben csak hozzátartozójának – akár 10-15 percet is kell sétálnia a megcélzott egészségügyi intézményig, annyira messze tudja csak letenni az autót.

Fotó: Karnok Csaba

Pedig parkolók számában nincs hiány: a körút teljen hosszában mindkét oldalról parkolóként funkcionál és az Újklinika – Fül-orr-gégészeti klinika – Gyermekklinika által határolt belső területre is be lehet hajtani és ott is lehet hagyni az autót – már amennyiben valaki hajlandó megfizetni azt a díjat és talál helyet. Merthogy amellett, hogy a szegedi belváros a maga óránkénti 650 forintjával az ország legdrágább parkolóövezete, a klinika területén még ehhez képest is majdnem duplájába kerül parkolni, amennyiben valaki fél óránál több időt akar ott tölteni. Innentől ugyanis minden megkezdett fél óra 600 forintba kerül. Úgy látszik azonban, hogy ez sem elég visszatartó erő az autósok számára, hiszen ezen a területen szinte soha nincs szabad parkoló.

A helyzetet egyébként sokan amolyan magyar-módra oldják meg: füvön, garázsok előtt, illetve táblával jelzett, tiltott területen is állnak mindenhol a környéken, kockáztatva ezzel akár autójuk elszállítását vagy közterületi bírságot. Kíváncsiak voltunk, ezt eddig hány esetben szankcionálták. Az SZKT tájékoztatása szerint ebben a naptári évben eddig 27 esetben a rendőrség, 218 esetben a közterület-felügyeleti csoport kérésére szállítottak el járművet erről a környékről. Saját hatáskörben egyébként ezt nem is tehetik meg.

Fotó: Karnok Csaba

A másik olcsó megoldás, amikor a fizető parkolóban egy családtag a kocsiban marad, és akár órákig ott ücsörög, hogy ne kelljen parkolódíjat fizetni – vagy csak akkor, ha feltűnik egy parkolóőr. Az SZKT ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta lapunkat, hogy ilyen esetben a fizető parkolóhelyen megálló és

parkolási jogosultság nélkül a gépjárműben tartózkodó vezetőt vagy utasát a parkolóellenőrök tájékoztatják, hogy a megálláshoz szükséges idő, vagyis 5

perc elmúltával a fizető parkolóhelyet el kell hagyni vagy parkolójegyet kell vásárolni. Ha a gépjárműben tartózkodó személy nem gondoskodik a jogszerű várakozás feltételeinek megteremtéséről, parkolási pótdíjazásra kerülhet sor.

A területen egyébként további parkolók kialakítására már nincs lehetőség, így a helyzet valószínűleg javulni nem fog. Így marad késő délelőttönként a bosszantó körözés a környéken, illetve a hosszas gyaloglás azoknak, akiknek nincs szerencséjük.