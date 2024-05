Szombaton falunapot tartottak Földeákon, amelyen Lázár János miniszter úgy fogalmazott, bízik abban, hogy folytatni tudják a korábban megkezdett közös munkát. A térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy az elmúlt öt évben összesen 2 milliárd 500 millió forint forrás érkezett a településre. A promeand24.hu tudósítása szerint azt mondta, nagyon bízik abban, hogy a június 9-ei választásokat követően is folytatni tudják az együttműködést. Hajnal Gábor polgármester az ünnepi testületi ülésen mondott beszédében kitért arra, hogy az egyik legsikeresebb ciklusán van túl az önkormányzat. Nagyon sok beruházás történt Földeákon, amelyek közül a legnagyobb az új tornacsarnok megépítése volt. Ezen felül több intézmény is megújult, így a községháza, a rendelő és az óvoda is.