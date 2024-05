Május 17-én bementünk a szentesi kórházba a 39. héten elvégzendő NST vizsgálatra, a nonstressz-tesztre, amivel a kisbabám szívműködését monitorozták. Az NST közben 2 perces fájásaim jöttek, szakadt rólam a víz, ami azért is meglepett, mert az elsőszülött kisfiam, a most 2,5 éves Benke ráhúzott a 40. hétre még kilenc napot, így meggyőződésem volt, hogy Olivér is követi ebben a bátyját. De ő másképp gondolta. Az orvos megvizsgált és azt mondta, 1 órán belül itt baba lesz! De Olivér nem várt még egy órát sem. Hívták a mentőket, jöttek is azonnal, de addigra már tolófájásaim voltak, vagyis nem mentünk sehová. Körülbelül fél 11-kor történt a vizsgálat, 11 óra 11 perckor pedig már a karjaimban tarthattam a kisfiam