Élménydús, minden korosztály számára kihívásokat tartogató „szabadulószobát” alakítottak ki az alsóvárosi ferences kolostorban a Palánta Családi Bölcsőde Hálózat munkatársai. A Thorday Attila plébános által 15 évvel ezelőtt alapított bölcsődehálózathoz immár három helyszínen, Alsóvároson, Újszegeden és Klárafalván összesen hét bölcsődei csoport tartozik. Az egyházi fenntartású bölcsődelánc tavaly pályázott a Gál Ferenc Egyetem közreműködésével egy nemzetközi Erasmus-projektre, amelynek keretében finn és portugál kisgyermeknevelő intézményekkel kaptak lehetőséget a szakmai tapasztalacserére. A szegedi pedagógusok is elutaztak a külföldi társintézményekbe, hétfőn pedig a finn és portugál pedagógusok látogattak Szegedre.

Szendrényi Marietta, a Palánta Bölcsőde Hálózat koordinátora lapunknak elmondta, a projekt központi témája a fenntarthatóság volt, a résztvevő nemzetek pedagógusainak tapasztalatcseréje is arra irányult, hogy milyen módszerekkel, jó gyakorlatokkal lehet beépíteni a természetvédelem témáját a kisgyermeknevelésbe.

A koragyermekkor hazánkban a bölcsődei korosztályt jelenti, de a partnerországokban kitolódik egészen tízéves korig. A látogatások alkalmával teljesen más attitűdöket láttunk, mint a miénk, rengeteget tanultunk egymástól. A portugálok például rendkívül könnyen kimutatják az érzelmeiket, nagyon kedvesek, hangosak, gyakran megölelik egymást, a finnek sokkal tartózkodóbbak, a gyerekek is szelídebbek. Mi, magyarok valahol középen vagyunk közöttük. Nagyon sok ötletet cseréltünk

– mondta el a koordinátor.

A Palánta Bölcsőde Hálózat közössége minden érzékszervre ható, témáiban a környezeti, a kulturális és a pedagógiai fenntarthatóságot is ötvöző interaktív kiállítást készített. Minden állomáson más-más feladatot kell a játékosoknak megoldania, amelynek eredménye elvezeti őket a következő kihíváshoz. Műanyag palackokban nyomozhatnak rejtett üzenet után, szaglás útján azonosíthatnak be teafüveket, amelyek főzetét meg is kóstolhatják, zseblámpával kereshetnek titkos feliratot, mezítlábas ösvényen bandukolhatnak, horgászattal menthetnek méhecskét, tapintással azonosíthatnak Tisza-parti tárgyakat. Minden játékot újrahasznosított alapanyagokból készítettek a bölcsődehálózat munkatársai.

A kisgyermekeknek nyilván tapasztalati úton lehet átadni a tudást, ezért alakítottuk ki úgy a kiállítást, hogy tapinthassanak, lássanak, ízleljenek. Sok kartondobozból készített játékkal is órákig képesek „elmolyolni” a gyerekek, ezt szeretnénk erősíteni a szülőkben is

– mondta Szendrényi Marietta.

A szabadulószoba kapuját a nagyközönség előtt is kitárják jövő hét szombatig. Délelőtt 9 és 13 óra között az óvodás és kisiskolás csoportokat várják, 15 és 18 óra között pedig családok próbálhatják ki a kiállítást. Az érdeklődők a [email protected] e-mail címen regisztrálhatnak.