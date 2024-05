Helyi közélet 21 perce

Korábbi rossz minta miatt minősítették le a Maros-parti strandot

Idén is rossznak minősítették, és most is egy évekkel ezelőtti kedvezőtlen minta miatt a Maros-parti strandot Makónál. A vármegye összes többi élővíznél lévő fürdőhelye megfelelő tanúsítványt kapott.

Szabó Imre Szabó Imre

A Maros még várja a strandolókat. Fotó: Szabó Imre

Ahogyan tavaly, úgy idén is Maros-parti az egyetlen szabadvízi fürdőhely Csongrád-Csanád vármegyében, amelynek vize kifogásolható minősítést kapott az Európai Unió értékelési rendszere alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tavalyi adatok alapján készült friss összesítése szerint az országos helyzetkép egyébként nagyon kedvező: a hazánkban nyilvántartott 283 természetes fürdővíz közül 177 kapott kiváló, 52 jó és 10 tűrhető minősítést. Kifogásolható kategóriába a makói strandon kívül szerte az országban csak 5 került. Fotó: Szabó Imre Mint Fekete Tibortól, a strandot üzemeltető városgazdálkodási divízió helyettes vezetőjétől megtudtuk, a kedvezőtlen minősítésre az országos szakhatóság által alkalmazott értékelési rendszernek az a sajátossága a magyarázat, hogy mindig 4 év mintáit összesítik. Márpedig – mint a múlt évben is megírtuk – a 2022-ben végzett mintavételezések közül egynek az eredménye valóban nem volt megfelelő. Ez ugyan a strandszezon idején kívül, egy áradásos időszakban történt, amikor a folyó valóban hoz mindenféle rendkívüli hordalékot – ennek ellenére ez is számít, és a rossz eredmény időpontjától még 4 évig, tehát 2026-ig biztosan mindig kifogásolható lesz a minősítés. – Szerintem folyóvíz esetében ennek a mérésnek így eleve nincs semmi értelme, mert egymás után néhány perccel is születhet két teljesen eltérő eredmény – jegyezte meg Fekete. Fotó: Szabó Imre Megtudtuk, idén még nem vettek mintát a folyóból. Az első ilyen alkalom június 4-én lesz. A strand, mint a helyszínen járva láttuk, egyelőre fürdőhelyként még nem működik: a napozóágyak ugyan már a parton vannak, de a vízbe vezető lépcső még nincs a helyén, a folyót pedig kordonok és szalagok zárják el a fövénytől. A kalandpark természetesen ettől függetlenül használható. A nyitását június 15-ére tervezik, de természetesen csak akkor, ha a természet nem szól közbe, és a vízállás is megfelelő lesz.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!