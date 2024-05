Szentesi Zöldi László közéleti beszélgetésre érkezik a hódmezővásárhelyi Népkertibe május 16-án, csütörtökön 18 órától. Huszonhárom évesen, a Magyar Televízióban kezdte pályafutását, filmeket készített a Panorámába és más külpolitikai műsorokba. A Duna Televízió munkatársaként 1994-től több dokumentumfilmet rendezett. A 2000-es évek elejétől az írott sajtóban dolgozott, először a Magyar Nemzet újságírójaként, majd a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyetteseként részt vett a Gyurcsány-időszak ellenzéki sajtómunkájában. A Demokrata főmunkatársa is volt, ma elsősorban publicistaként ismert, a Magyar Nemzet lapszerkesztőjeként vezércikkeket és publicisztikákat ír. 1999 óta néprajzi, történelmi, külpolitikai tárgyú könyvei is jelentek meg. Emellett érdeklődik a gasztronómia iránt: székely és török szakácskönyvet is írt. Fontos számára a futball, a Ferencváros szurkolója. A hazai rockzene is közel áll hozzá, klipeket és dokumentumfilmeket készített a P. Mobil zenekarnak, megírta Rudán Joe életrajzi könyvét.